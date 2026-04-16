Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısında Kahraman Müdahaleler

16.04.2026 15:57
Öğretmen ve veli, silahlı saldırgana müdahale ederek can kaybını önledi; 9 ölü, 13 yaralı.

Kahramanmaraş'ta dün okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ile bir veli, saldırgana müdahale ederek can kaybının artmasına engel oldu.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri matematik öğretmeni Ayla Kara olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 5 silah ve şarjörlerle okula gidip rastgele ateş etmeye başlayan saldırganı bir öğretmen engellemek için canı pahasına üzerine kapandı.

Okul içerisinde bu olaylar yaşanırken, silah seslerini duyan bir veli de olayın yaşandığı yere gelerek Mersinli'yi engellemek için bıçakla müdahalede bulundu.

Saldırganın engellenmesiyle can kayıplarının artmasının önüne geçildi.

Olayda yaralanan öğretmenin tedavisi hastanede sürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Okul saldırılarıyla ilgili TBMM’de komisyon kuruluyor Okul saldırılarıyla ilgili TBMM'de komisyon kuruluyor
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Kahramanmaraş’ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş: Aileler cenazeleri için hastanede
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Kahramanmaraş’taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
Advertisement
