Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısının Şok Etkisi
Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısının Şok Etkisi

17.04.2026 14:30
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti. Veliler endişeli.

KAHRAMANMARAŞ'ta İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırısı sonucu 1 öğretmen ile 8 öğrencinin öldüğü okula gelerek oğlunun eşyasını alan Mine Küçükönder, çocuklarının hala saldırı günün şokunu üzerinden atamadığını söyledi. Küçükönder, "Saldırganın yanından geçiyorlar, 'O sırada hala sıkıyordu anne' diyor. 'Hala sıkmaya devam ediyor. Bizi görmedi ama' diyor" dedi.

Önceki gün, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na sırt çantasında getirdiği tabancalarla giren İsa Aras Mersinli, koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı. Olayda öğretmen Ayla Kara ile 8 öğrenci yaşamını yitirdi. Olayın yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki sessizlik devam ederken, saldırı sırasında panikle okuldan ayrılan öğrencilerin velilileri bugün okula gelerek çocuklarının eşyalarını aldı.

'CAN HAVLİYLE OKULUN TELLERİNDEN ATLADIM'

Velilerden Mine Küçükönder, 6'ncı sınıfta okuyan oğlunun saldırıyı yara almadan atlattığını ancak diğer çocuklar gibi o günün travmasını yaşadığını söyledi. Oğlunun okuldan kaçtıktan sonra bir kişinin cep telefonu yardımıyla kendisine ulaştığını belirten Küçükönder, "Oğlum olayın gerçekleştiği katta değilmiş, bir üst katta eğitim görüyordu. Sesler duyuyor, sınıfta hocalar yok. Herkes sendika toplantısına gitmiş ders boş gibiymiş. Sonra nöbetçi öğretmen geliyor, 'Kapıyı açtı' diyor. Sınıfta oturmamızı söyledi, trafo patladı gibi bir algı yaratıyor. Bunun üstüne çocuklar trafo olmadığını anlıyorlar, 'Bu silah sesi' diyorlar ve korkuyorlar. Birkaç dakika sonra Abdullah Hoca geliyor, 'Çocuklar hadi gelin hep beraber kaçıyoruz' diyor. Saldırganın yanından geçiyorlar, 'O sırada hala sıkıyordu anne' diyor. 'Hala sıkmaya devam ediyor. Bizi görmedi ama. Biz onun yan tarafından merdivenden inmek durumundaydık kaçmak için' diyor. 'Biz o can havliyle okulun tellerine çıktık, tellerden atladım' diyor" diye konuştu.

'YA BİZİ BAŞKA OKULA GÖNDERSİNLER YA DA BU OKULU KAPATSINLAR'

Pazartesi günü okulların açılacağını belirten Mine Küçükönder, "Okulları açsınlar ben göndermek istemiyorum birçok veli gibi. Kimse göndermek istemiyor. Özellikle bu okul olduğu için hani bu okulda okuyanlara hiç sanmıyorum kimsenin göndereceğini. Çünkü başka okullardaki çocuklar okula gitmek istemiyor, olaya şahit olmayan çocuklar. Bizimkiler birebir her şeyi gördüler, yaşadılar maalesef. Yani okulda bir korunak yok ki. Bu anılarla, bu kötü duygularla ben çocuğumu nasıl göndereceğim ben bu okula? ya bizi başka bir okula göndersinler, bu çocukları alsınlar bir yerlere yerleştirsinler. ya bu okulu kapatsınlar ya bu okulu yıksınlar ve yeni bir anıların olmadığı, bu kötü anıların olmadığı bir okul yapsınlar. Çünkü hiç kimse göndermeyecek. Ben buraya güvenemiyorum ki çocuğumu. Yani bir daha birinin yapmayacağı ne malum? Kapıda hala hiçbir güvenlik yok" dedi.

Kaynak: DHA

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
