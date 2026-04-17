Kahramanmaraş'ta Okula Saldırı: 11 Yaşındaki Kerem Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Kerem Erdem Güngör'ün (11) halası Saniye Güngör, olayın şokunu hala atlatamadıklarını belirterek, yeğeni Kerem'in en ön sırada oturduğu için kurşunların hedefi olduğunu söyledi.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda ölen Kerem Erdem Güngör'ün ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Hala Saniye Güngör, olayın bir kabus olduğunu ve yeğeninin de saldırı sırasında ön sırada oturduğu için kurşunların hedefi olduğunu ifade etti.

'ARKADAŞLARI CAMDAN ATLAYARAK KURTULDU'

Yeğeni Kerem'in arkasında oturan arkadaşlarının camdan atlayarak saldırıdan kurtulduğunu anlatan Saniye Güngör, "Kabus gibi bir gün yaşadık. Şu anda cenazemiz var. Hala inanamıyoruz, bir kabusmuş da uyanalım istiyoruz. Kerem 5'inci sınıf öğrencisiydi. Nur yüzlü melek gibi bir öğrenciydi. Bizim geleceğimiz çocuklarımıza emanet edilmiş. Çocuklarımızı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Önlem almak sadece bir dönemle olacak bir şey değil. Bu bir iki günlük mesele değil, geçmişi olan bir iş. Burada ailelere ve öğretmenlere çok büyük bir görev düşüyor. Okul çocukların ikinci evi. Bizim çocuklarımızı güvendiğimiz tek yer. Olayı çalışırken öğrendik. Kerem'i bulamayınca hastanelere ve okula koştuk. Benim çalıştığım kuruma gelmiş. Ben Kerem'in ameliyatta olduğunu duyunca dünyamız başımıza yıkıldı. Biz nasıl ki bir AVM'ye cihazdan geçmeden giremiyorsak okullara da kimse elini kolunu sallayarak girmesin. Hastaneye geldiğinde de durumu çok kötüymüş yavrumun. Yavrum ön sıralarda oturuyormuş. Arkadaşımın kızı o sınıftaydı. Yeğenime kurşun isabet etmiş ve karaciğeri ile kalbine hasar vermiş. Arkadaşımın kızı da şarjör değiştirdiği sırada pencereden atlayarak kurtulmuş. Yavrum önde oturduğu için kurtulamadı. Yeğenim saldırganın 2'inci girdiği sınıftaymış" diye konuştu.