Kahramanmaraş'ta Okulda Silahlı Saldırı

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlendi, bazı öğrenciler yaralandı.
Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırıdüzenlendi. Saldırı sonucunda bazı öğrenciler yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?