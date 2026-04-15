Kahramanmaraş'ta Okulda Silahlı Saldırı

KAHRAMANMARAŞ'ta, av tüfeğiyle Ayser Çalık Ortaokulu'na giden şüpheli, rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu saldırıyı gerçekleştiren kişinin 8'inci sınıfı öğrencisi olduğu öne sürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; 8'inci sınıf öğrencisi olan kişi, av tüfeğiyle okula girdi ve rastgele ateş açmaya başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırgan ise okul idarecileri tarafından etkisiz hale getirilip polislere teslim edildi. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,