Kahramanmaraş'ta operasyonda 10 zanlı yakalandı, 14 bin 336 ecza hapı bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta operasyonda 10 zanlı yakalandı, 14 bin 336 ecza hapı bulundu

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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 14 bin 336 sentetik ecza hapı, 29 uyuşturucu hap ve pompalı tüfek ele geçirildi; bir şüpheli aranıyor.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 14 bin 336 sentetik ecza hapı, 29 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
KahramanmaraşGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta operasyonda 10 zanlı yakalandı, 14 bin 336 ecza hapı bulundu - Son Dakika
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