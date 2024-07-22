Kahramanmaraş'ta Orman Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

22.07.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Narlı Mahallesi'nin Seyrantepe mevkindeki ormanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.

Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, 1 helikopterle de söndürme çalışmalarına havadan destek veriliyor.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Kahramanmaraş, Pazarcık, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Orman Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Orman Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement