Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını

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KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Narlı Mahallesi'nin Seyrantepe mevkindeki ormanda çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.

Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, 1 helikopterle de söndürme çalışmalarına havadan destek veriliyor.