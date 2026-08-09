Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Alevler, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
Rasim Özdenören Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla Kahramanmaraş Orman işletme Şefliği, bölgeye 6 ilk müdahale aracı, 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile birlikte 85 personel sevk etti. Havadan da 2 yangın söndürme helikopterinin yer ekibine destek verdiği çalışmalar sonunda alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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