Kahramanmaraş'ta Otagar Denetimi
Kahramanmaraş'ta Otagar Denetimi

20.05.2026 16:09
Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi otogarda fiyat denetimi yaptı; haksız artışlara göz açtı.

Kahramanmaraş'ta, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim gerçekleştirildi.

Merkez Onikişubat ilçesindeki Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet kesilen yazıhaneleri denetleyen ekipler, fiyatların görünürlüğünü ve haksız artış yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda son bir haftadır özellikle otogarlar ve sebze meyve toptancı hallerinde denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sebze meyve toptancı hallerinde özellikle künyelere baktıklarını ve hal kayıt sistemi kayıtlarını incelediklerini aktaran Uçar, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak otogarlarda özellikle bilet satışlarındaki biletler kesiliyor mu? Kesilen biletlerin fiyatları özellikle Ulaştırma Bakanlığının verdiği fiyat listeleriyle uyuşuyor mu? Tüm bunları kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Uçar, amaçlarının tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek olduğunu, son bir ay içinde 222 firma, 14 bin 130 ürünü denetlendiklerini, aykırılık bulunan 97 firmadaki 309 ürünle alakalı 1 milyon 250 bin lira idari yaptırım cezası uygulandığını ifade etti.

Kaynak: AA

