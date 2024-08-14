Kahramanmaraş'ta otomobil dolandırıcılığı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta otomobil dolandırıcılığı iddiası

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, otomobilinin izni olmadan başkasına satıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Çeklerin karşılıksız çıkması üzerine dolandırıldığını belirten vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

14.08.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta otomobil dolandırıcılığı iddiası

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir vatandaş otomobilinin imza ve izni olmadan başkasına satıldığını ve mağdur olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Şenol Küçük, iddiaya göre, Ö.K. isimli şahsa otomobilini 2 milyon lira karşılığında sattı. Küçük, peşin para yerine çek aldı. İki şahıs arasında yapılan sözleşmeye göre otomobil devrinin çek ödemesinin yapılmasından sonra verilmesine karar kılındı.

Çeki bankaya götürdükten sonra ödeme günü geldiğinde çekin karşılıksız olduğunu öğrenen vatandaş dolandırıldığını, mağdur olduğunu ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Yetkililerden yardım isteyen Küçük, "2023 yılı Haziran ayında bir otomobil sattım. Karşılığında iki çek aldım çekler ödendiğinde aracımın devri yapılacaktı. Çekleri bankaya bıraktım günü geldi ve çekler karşılıksız çıktı. Bankadan çekleri alıp avukatıma verip icra yolunu başlattım. Bu süre zarfında aracımı bağlatmak istedim. Emniyete gittiğimde plakayı sordular. E-Devlet'ten baktığımda aracımın bende olmadığını öğrendim. Benim imzam ve iznim olmadan aracı devretmişler. Şebeke beni dolandırdı. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Şikayette bulundum ben dolandırıldım bir başkasının da dolandırılmaması için davayı açtım" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta otomobil dolandırıcılığı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:11:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta otomobil dolandırıcılığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement