Kahramanmaraş'ta Psikososyal Destek

16.04.2026 10:39
Bakanlık, okul saldırısı sonrası ailelere destek için özel ekip ve inceleme başlattı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla, Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan saldırının ardından ailelere psikososyal destek sağlamak ve benzer olaylara ilişkin kapsamlı inceleme yürütmek üzere özel ekip oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın hemen ardından uzman personelden oluşan ekiplerin sahaya yönlendirildiği, saldırıdan etkilenen çocuklar ve aileleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, ekiplerin ailelere psikososyal destek sunmanın yanı sıra sosyal hizmet ihtiyaçlarını da tespit ettiği, gerekli yönlendirmelerin titizlikle yapıldığı ifade edildi.

'ÇOK BOYUTLU İNCELEME YÜRÜTÜLECEK'

Bakanlık, son günlerde artış gösteren benzer saldırı olaylarına ilişkin de kapsamlı araştırma başlatıldığını duyurdu. Olayların nedenleri, risk faktörleri ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik analizlerin yapılacağı kaydedildi. Öte yandan, bakanlığın yürüttüğü Sosyal Risk Haritaları çalışmalarının da bu süreçte önemli bir veri kaynağı olacağı belirtildi. Hane düzeyinde sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergelerin analiz edilmesiyle oluşturulan risk haritalarının, benzer olayların erken tespiti ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Açıklamada, çocukların güvenliğinin her koşulda öncelik olduğu vurgulanarak, "Ailelerimizin yanında olmaya, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

