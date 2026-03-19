Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı Mesajları

19.03.2026 13:05
Vali Ünlüer ve Başkan Görgel, Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberlik getirmesini diledi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünlüer, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin buluştuğu ve toplumsal bağların güçlendiği müstesna günler olduğunu aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

"Köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve güçlü dayanışma ruhuyla her zaman birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, bu bayramı da aynı sevgi ve kardeşlik duyguları içerisinde idrak edeceğine yürekten inanıyorum. Bayramın manevi ikliminin aramızdaki sevgi, saygı ve muhabbet bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum."

Başkan Görgel de bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren, birlik ve beraberliği pekiştiren en özel zamanlar olduğunu belirtti.

Ramazan ayının manevi ikliminin ardından bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından şehrin toparlanmaya başladığına işaret ederek, "Asrın felaketinin ardından hemşerilerimizle el ele vererek şehrimizi yeniden inşa ediyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Bu bayramın; şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve umut getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
