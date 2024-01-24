Kahramanmaraş\'ta Süper Loto\'da Rekor İkramiye Kazanan Talihli Henüz Ortaya Çıkmadı

MİLLİ Piyango'nun 21 Ocak'ta yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 kişi çıktı ve 207 milyon 314 bin 50 lira olan rekor ikramiye ise Kahramanmaraş'ta oynanan kupona isabet etti. Kuponun oynandığı Milli Piyango bayisinin işletmecisi Kemal Salan, talihlinin bir an önce ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.

Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Milli Piyango Süper Loto'nun 21 Ocak'ta yapılan çekilişinin şanslı sayıları 4-11-19-26-39-57 oldu. Çekilişte 6 bilen bir kişi çıktı ve Süper Loto tarihinin en büyük ikramiyesi olan 207 milyon 314 bin 50 liranın isabet ettiği kupon ise Kahramanmaraş'ta oynandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Samsun Çarşısı'nda bulunan Milli Piyango bayisinde kuponu oynayan talihli henüz ortaya çıkmazken, şanslı milyoner şehirde büyük heyecan uyandırdı. Kemal Salan, talihlinin henüz ortaya çıkmadığını belirtirken sürekli Süper Loto oynayan daimi müşterilerini arayarak talihliyi öğrenmeye çalıştığını dile getirdi.

Şanslı milyonerin bir an önce ortaya çıkmasını beklediğini ifade eden Kemal Salan, '21 Ocak'ta Süper Loto çekilişi Kahramanmaraş'a çıkmıştır. Bunun ikramiyesi Süper Loto'nun en büyük ikramiyesidir. 207 milyon 314 bin TL'dir. Şanslı müşteri gelip oynamıştır ve henüz kendisinden bir haber yoktur. Çekilişten sonra aradığımız, ulaşamadığımız müşterilerimiz oldu. Talihlinin bir an önce ortaya çıkmasını bekliyoruz" dedi.

1 kişinin 6 bildiği 21 Ocak 2023 tarihli Süper Loto çekilişinde 15 kişi de 5 bildi ve kişi başı 92 bin 413 lira ikramiye kazandı.