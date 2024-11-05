Kahramanmaraş'ta Renk Cümbüşü: Kapıçam Tabiat Parkı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Renk Cümbüşü: Kapıçam Tabiat Parkı

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Kapıçam Tabiat Parkı, 400'den fazla ağaç ve bitki türüyle görsel şölen sunuyor.

05.11.2024 10:07
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Kahramanmaraş'taki botanik bahçe 400'ün üzerinde ağacı barındırıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yüzlerce ağaç çeşidine ev sahipliği yapan Kapıçam Tabiat Partkı, vatandaşların ilgisini çekiyor. 4 mevsim farklı bir renge bürünen bahçe sonbaharın gelmesiyle ağaçlardaki renk cümbüşü görsel şölen oluşturuyor.

Kahramanmaraş şehir merkezine 13 kilometre de bulunan 400'ün üzerinde otsu ve odunsu bitkiyi barındıran botanik bahçe yıl boyu ilgi görüyor.

Bünyesinde botanik bahçeyle birlikte kınalı keklik üretim istasyonu, 3 adet yapay gölet, mesire alanı ve farklı macera oyun gruplarının bulunduğu ekstrem parkı da bulunuyor.

Yüzlerce çeşit ağaç, çiçek ve aromatik bitkinin yer aldığı tabiat parkı, hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap ediyor. Bir botanik okulu gibi değerlendirilen alanda farklı bitki türlerini görülüyor.

Kapıçam Tabiat Parkı, bitki, kuş ve böcek fotoğrafı çekmeyi sevenler için de dört mevsim fırsatlar sunuyor. Bahar ayında açan rengarenk çiçekleri ve her mevsim farklı renge bürünen gövde ve yaprakları ile sayısız botanik varlığı, bitkilerle birlikte bölgeye akın eden kuş ve böcek türleri ilgi görüyor. Adeta açık hava stüdyosunu andıran alan çiçeği burnunda çiftlerinde fotoğraf çekmek için gittiği önemli bir yer haline geldi.

Hakan Yılmaz, "Düğünümüz var ve onlar için botanik alanı seçtik. Doğa ile iç içe gölleri ve manzarası güzel. Mutlu olurlar inşallah. Burası doğa ile iç içe çok güzel bir yer" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Renk Cümbüşü: Kapıçam Tabiat Parkı - Son Dakika

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