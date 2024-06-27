Kahramanmaraş'ta Rüzgarın Etkisiyle Büyüyen Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Rüzgarın Etkisiyle Büyüyen Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş\'ta Rüzgarın Etkisiyle Büyüyen Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Avşar Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 600 dönüme yakın alan etkilendi ve bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

27.06.2024 01:27
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen anız yangını söndürüldü.

Avşar Mahallesi'nde hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 60 araç ve 100'e yakın personelin çalışmasıyla yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen ve 600 dönüme yakın alanın etkilendiği yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Rüzgarın Etkisiyle Büyüyen Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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