Kahramanmaraş'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aniden bastıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden sonra şiddetli yağışla birlikte Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı görüldü. Aniden bastıran yağışlar nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Kısa süreli etkili olan sağanak daha sonra yerini güneşli havaya bıraktı.