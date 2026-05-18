Maraş\'ta saldırı şehitleri için zeytin fidanı dikildi

18.05.2026 11:56
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ve 9 öğrenci anısına Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesine zeytin fidanları dikti. Fidanlara, saldırıda kaybedilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu isimlikler yerleştirildi. Belediye, bu etkinlikle acının unutulmaması ve eğitimde güvenliğin önemine dikkat çekildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimlerini ve anısını yaşatmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye personeli ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesine zeytin fidanları dikildiği belirtildi.

Toprakla buluşturulan fidanlara, saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimlerinin yer aldığı isimlikler yerleştirildiği belirtilen açıklamada, "15 Nisan'da yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimizin hatırasını yaşatmak amacıyla diktiğimiz fidanlar, geleceğe umut olması temennisiyle toprakla buluşturuldu. Çocuklarımızın güven içinde eğitim alabileceği bir ortamın korunması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

