Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Göllühüyük Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Miktat Gökçe ve E.T. silahla yaralanmıştı. Yaralılardan E.T. hastanede hayatını kaybederken, Miktat Gökçe de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

14.07.2024 00:19
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 8 Haziran'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi öldü, kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Göllühüyük Mahallesi kırsalında iş insanı A.D.B. (75) ile Miktat Gökçe (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Miktat Gökçe ile olay yerinde bulunan E.T, silahla yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. hayatını kaybetmiş, Gökçe ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Miktat Gökçe de hastanede hayatını kaybetti.

Gökçe'nin ölümüyle kavgada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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