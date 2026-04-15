Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı Soruşturması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturmada 3 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."