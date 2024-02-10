Kahramanmaraş'ta Tarihi Çarşılar Yeniden Hareketleniyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Tarihi Çarşılar Yeniden Hareketleniyor

Kahramanmaraş\'ta Tarihi Çarşılar Yeniden Hareketleniyor

6 Şubat depremlerinde hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı ve Demirciler Çarşısı, tadilat çalışmalarının ardından tekrar faaliyete geçti. 495 dükkanda kepenklerini açan esnaf, geleneksel el sanatları atölyeleri ve yok olmaya yüz tutmuş mesleklerin icra edildiği çarşıda müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

10.02.2024 14:11
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kısmen hasar gören ve tadilat çalışmalarının ardından faaliyete geçen Tarihi Maraş Çarşısı ile Demirciler Çarşısı yeniden hareketlenmeye başladı.

Dulkadiroğulları hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı'nda bulunan ve büyük bölümü depremi hasarsız atlatan 495 dükkanda kepenklerini açan esnaf, müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

Geleneksel el sanatları atölyeleri ile yok olmaya yüz tutmuş yemenicilik, kalaycılık gibi mesleklerin icra edildiği tarihi çarşıda hareketlilik arttı.

Depremlerde hasar gören Demirciler Çarşısı'nda tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan iş yerlerinde de esnaflar faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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