Kahramanmaraş\'ta Tarihi Ulu Camisi 18 Aylık Restorasyonun Ardından Hizmete Açıldı

06.05.2026 18:03
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve 1442-1454 yıllarında inşa edilen tarihi Ulu Camisi, 18 aylık restorasyon çalışmalarının ardından törenle yeniden ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı açılışta konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, caminin Kurtuluş Savaşı'nın sembolü olduğunu vurgularken, restorasyonun aslına uygun şekilde yapıldığı belirtildi.

Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen ve 1500'lerde oğlu Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen tarihi yapı, 2023'teki depremlerin izlerini silmek için yürütülen 18 aylık çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, açılışı gerçekleştirilen caminin istiklal mücadelesinin başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Ulu Camisi'nin sadece Kahramanmaraş için değil, tüm Türkiye için önemli bir eser olduğunu belirten Ünlüer, şunları kaydetti:

"Ulu Camisi de o günkü imamımızın verdiği talimatla 'bayrak hadisesi' dediğimiz hadise başlatılarak aslında Türkiye'de istiklal mücadelesi başlatılmıştır. Onun için Türkiye için çok önemli bir camidir. Çok önemli bir mescittir. Tarihimizde artık yer etmiş bir yerdir. Dolayısıyla depremden hemen sonra buranın çok hızlı bir şekilde tekrar hayata dönmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kanalıyla çalışmaları başlattık. Aslına en uygun restorasyonun yapılmasına çalıştık. Biraz restorasyon uzun sürdü ama gerçekten aslına en uygun hale getirildi. Hem güçlendirildi hem de daha çevreye uygun bir hale geldi."

Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede ayrıca bir meydan projesi oluşturulduğunu anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de Ulu Camisi'nin 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gördüğünü, yapılan çalışmayla eserin aslına uygun hale getirildiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Burak Gül ise Ulu Camisi'nin Kahramanmaraş için çok önemli ve kadim bir eser olduğunu söyledi.

Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

