Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İ.Ç. idaresinde 63 ADT 351 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun 57. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü İ.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?