Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
H.İ.K. (22) idaresindeki 46 KP 475 plakalı otomobil, Hacı Mustafa Mahallesi'nde Malik Ejder Köprüsü'nde A.Y. (46) yönetimindeki 46 AID 942 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Musa K. (15), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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