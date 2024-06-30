??????? Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 46 ABF 008 plakalı traktör, Küçüknacar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü M.A. ile traktörde bulunan A.A. yaralandı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
M.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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