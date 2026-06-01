Kahramanmaraş'ta Tüfekle Cinayet

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Uludaz Mahallesi'nde M.K. ile C.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada M.K'nin tüfekle ateş etmesi sonucu C.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı M.K, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.