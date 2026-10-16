Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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