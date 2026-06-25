Kahramanmaraş'ta Yangın: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yangın: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş\'ta Yangın: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti
25.06.2026 15:46
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Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 3 engelli kardeş hayatını kaybetti, otopsi morga kaldırıldı.

CANSIZ BEDENLER MORGA KALDIRILDI

Kahramanmaraş'ta Esra, Muhammed ve Abdulgani Saltalı kardeşlerin öldüğü yangında olay yerindeki inceleme tamamlandı. Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adi Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'ANNEYLE İLE EN KÜÇÜK OĞLUNU MERDİVENLE ALDIK'

Yangını görüp Saltalı ailesinin yardımına koşanlar da o anları anlattı. Site görevlisi Mikail Bozlakoğlu, yangın sırasında evde 5 kişi bulunduğunu belirterek, "Evimdeydim beni aradılar, yangın olduğunu haber verdiler. Geldik, anneyle en küçük engelli oğlu var, onları merdivene aldık, gerisine müdahale edemedik. Ondan sonra da itfaiyeci arkadaşlar müdahale etti zaten. Ölenlerin 3'ü de engelliydi. Evde 4 çocuk 1 anne vardı. 4'ü engelliydi, 1'ini kurtardık 3'ü rahmetli oldu" dedi.

'ALEVLER ÇOK YÜKSEKTİ'

Yangın sırasında yan binanın dış cephesinde çalışan Melih Çevik ise "Ani oldu, hiçbir şey anlayamadık. Binada çalışıyordum ben, birden siyah dumanları fark edince iskeleden inip yardıma koştuk. İlk etapta duman çok yoğundu, giremedik. Sonrasında bana bir battaniye ıslattılar, ben bir battaniye ile girdim, 2 tane çocuk alabildim ancak. İçeride bir ağabeyimiz yanıyordu, müdahale edemedim, alevler çok yüksekti ancak 2 tane çocuk alabildim. Sonra ben rahatsızlık geçirdim, ikinci bir müdahale yapmak istedim ondan da itfaiyeci arkadaşlar yetişti zaten, bize iş bırakmadılar sağ olsunlar" diye konuştu.

ANNEYİ KOMŞULAR TESKİN ETTTİ

Anne Nevruz Saltalı ise dışarıda bekleyen ambulansta yapılan müdahalesinin ardından siteye döndü. Anne Saltalı'yı komşuları teskin etmeye çalıştı. Öte yandan yangınla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güncel, Otopsi, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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