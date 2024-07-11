Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi davasında 2 sanık tahliye edildi

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HABER : MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 68 kişinin yaşamını yitirdiği "Ebrar Sitesi L Blok" davasının bugünkü duruşmasında, sanık Ahmet Doğan, "18 aydır ailemden uzaktayım. Ailem bu travmayı atlatamıyor. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Doğan ve sanık Tevfik Tepebaşı'na yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde yıkılan Ebrar Sitesi L Blok'un müteahhitler yönünden sürdürülen yargılamalarının duruşması bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar; Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu bulunan Atilla Öz, SEGBİS bağlantısı ile tutuksuz sanık Lütfi Timurbanga ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Öte yandan tutuksuz sanıklar N.K. ve F.B.Ö ile firari sanık Mustafa Timurbanga duruşmaya katılmadı

"18 aydır ailemden uzaktayım, ailem bu travmayı atlatamıyor"

Sanık Ahmet Doğan savunmasında özetle şöyle konuştu:

"Tutuklulukta geçirdiğim sürede, işlemediğim suçtan dolayı burada bulunmaktayım. 18 aydır eşimden ve çocuğumdan uzaktayım. Ailem bu travmayı atlatamıyor ve içeride kaldığım süre boyunca bu böyle devam edecek. Bazı şeyleri hatırladığım kadarıyla bu binalarla işim olmadı. Ben müteahhit değilim, müteahhitlik yapmadım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum."

Sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında inşaatlarla bir ilgisinin olmadığını savundu. Tepebaşı, "beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Atilla Öz, sanık Lütfi Timurbanga önceki savunmalarını tekrar etti ve tahliye talebinde bulundu.

2 sanık hakkında tahliye kararı

Mahkeme heyeti, celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeleri dikkate alarak, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı'nın yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliyelerine karar verdi. Öte yandan heyet, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ekim 2024'e erteledi.

Sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı'nın diğer deprem davaları nedeniyle tutuklulukları devam ediyor.