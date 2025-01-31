Kahramanmaraş'ta Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yılın Kareleri Oylaması

Kurum müdürleri, AA'nın 2024'e damga vuran fotoğraflarını seçmek için oylama yaptı.

31.01.2025 18:20
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Kahramanmaraş'ta kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Müdürler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Büyükşehir Belediyesi AKBEL Genel müdürü Mustafa Bolat, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük Kulesi", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can", "Spor" kategorisinde ise Piero Cruciatti'nin "Yansıma" adlı fotoğrafını seçti.

Bolat, "Günlük Hayat" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Keyfi Yerinde" adlı fotoğrafına oy verdi.

KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ise, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O Bakış" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Tribünde Protesto" adlı karesini seçen Çalık, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur Deryası", "Özgür Suriye" kategorisinde de Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

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