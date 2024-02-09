Kahramanmaraş'ta Yol Kenarında Yürüyen Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yol Kenarında Yürüyen Yaya Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş\'ta Yol Kenarında Yürüyen Yaya Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta S.B. idaresindeki bir otomobil, Batı Çevre Yolu'nda yaya olarak ilerleyen Ammar Kenco'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Kenco hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

09.02.2024 19:09
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Kahramanmaraş'ta yolun kenarında yürüyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

S.B. idaresindeki 46 NN 560 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda yaya olarak ilerleyen Ammar Kenco'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Kenco hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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