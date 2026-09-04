Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında anne Mersinli suçlamaları reddetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında anne Mersinli suçlamaları reddetti

Kahramanmaraş\'taki okul saldırısı davasında anne Mersinli suçlamaları reddetti
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Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ayla Kara ve 9 öğrencinin öldüğü okul saldırısı davasının ilk duruşmasında tutuklu sanık anne Peyman Pınar Mersinli, SEGBİS ile savunma yaptı.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN – Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ) Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen Ayla Kara adlı öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlan saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli, "Babası İsa'yı silah poligona götürdü. Orada atışı eğitimi verdi. Hevesinin geçmesi için atış yaptırdı. Kendisine veya başkasına, çocuklara, arkadaşlarına zarar vermesin diye" dedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatının kaybettiği davaya ilişkin ilk duruşma Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

Duruşmaya yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatlar avukatları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş'ın da katılırken, soruşturma sonunda hazırlanan iddianame ile "olası kastla öldürme" suçundan 10 kez müebbet, "olası kastla yaralama" suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen ve saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras'ın babası Uğur Mersinli ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlandı.

Duruşma salonunun fiziki koşulları nedeniyle bazı gazeteciler salona alınmadı. Yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara'nın avukatı Özcan Kara'nın duruşma salonunda yaşananlara ilişkin verdiği bilgiye göre, SEGBİS ile savunma yapan anne Peyman Pınar Mersinli, olaydan çok üzündüğü duyduğunu ve üzerine atılan tüm suçlamaları reddettiğini dile getirdi.

"BENİM HERHANGİ BİR SUÇUM YOK"

Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları kabul etmedi. Savunmasına "Belki caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilemiyorum" sözleriyle başlayan anne Mersinli, suçsuz olduğunu belirterek, "Böyle bir üzücü olayın gerçekleşmesini asla istemezdim. Ben de bir eğitimciyim, asla böyle bir şey istemezdim. Olayın şoku içerisindeyim. Benim herhangi bir suçum yok. Benim çocuğum maalesef böyle bir suç işledi. Ben böyle bir suç işlemesini istemezdim. Böyle bir suça karıştığı için ve arkadaşlarını öldürdüğü için onları yaraladığı için çok üzgünüm. Çocuğumu savunamam asla. Böyle bir suç savunulamaz. Bu nedenle ona diyecek bir şeyim yok" dedi.

"HEVESİNİN GEÇMESİ İÇİN ATIŞ YAPTIRIRDI"

Oğlu İsa'nın babası Uğur Mersinli tarafından hevesinin geçmesi için atış yapmak için silah poligona götürdüğünü ifade eden anne Mersinli, "Silahların nerede olduğunu biliyorum ama kaç tane var onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim. Ben haftanın üç günü okula giderim. Pazartesi, salı, perşembe günleri okula giderim. O süre zarfı içerisinde eğer biz okuldayken o almışsa eğer o silahlarla oynamışsa bilmiyorum. Fakat ben oradayken hiç şahit olmadım. Hiçbir zaman silahlarla oynamadı. Babası İsa'yı silah poligona götürdü. Orada atışı eğitimi verdi. Hevesinin geçmesi için atış yaptırırdı. Kendisine veya başkasına, çocuklara, arkadaşlarına zarar vermesin diye. Çok acı çekiyorum. Bu üzüntümün hiç tarifi yok. İki kızım tek başına kaldı. Psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söylediler, acil bir durum yoktu ama uzmanlara güvendik. Psikiyatri bulamayınca Kahramanmaraş'ta götürmeye karar verdik. Herkes adına çok üzgünüm" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güncel, Pınar, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında anne Mersinli suçlamaları reddetti - Son Dakika

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