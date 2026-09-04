Kahramanmaraş\'taki okul saldırısı davasında YENİ Parti İl Başkanı Ateş salona alınmadı

Haber: Kurtuluş KARAASLAN – Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ) – Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen Ayla Kara adlı öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşmasını takip eden YENİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, "Davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Çünkü bu saldırının bu topraklarda, bu coğrafyada bir daha yaşanmaması gerekiyor. Bunun için gelecekteki çocuklarımıza olan sorumluluğumuzdan dolayı ve hayatını kaybeden evlatlarımıza karşı da bir borcumuz var" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen Ayla Kara adlı öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

Duruşmayı izlemek üzere adliyeye gelen YENİ Parti İl Başkanı Ünal Ateş, yoğunluktan dolayı duruşma salonuna alınmadıklarını söyledi.

Mahkeme Başkanı'nın kararına tepki gösteren Ateş, şunları söyledi:

"Maalesef Aysel Çalık Ortaokulu'na yapılan o menfur saldırının ilk duruşmasını izlemek üzere geldik. Fakat, bir sürprizle karşılaştık. Sabah geldik salona bizi almadılar. Çünkü küçük ve dar bir salon. Listede ismi olmayanlar, avukatlar, müşteki avukatlar ve hayatını kaybeden evlatlarımızın ve öğretmenimizin anne babası ve eşinin dışında hiç kimseyi içeriye almadılar. Basın mensuplarını almadılar diğer avukat arkadaşlarımızı almadılar, bizleri almadılar. Oysa bu dava toplumsal bir dava, hatta ulusal bir dava. Yani Türkiye'de eşi benzeri olmayan ve bir ilk olan bu saldırının bir daha yaşanmaması adına bu davayı izlememiz gerekiyor. Bu davadan çıkartacak derslerimizin olduğunu ben düşünüyorum. Fakat maalesef o dar salonda 50 kişilik bir grupla bu duruşma yapılıyor. Duruşmada şu an sadece ilçe başkan arkadaşımız, avukat arkadaşımız bir kişi salona girebildi.

"HAYATINI KAYBEDEN EVLATLARIMIZA KARŞI BİR BORCUMUZ VAR"

Çünkü bu saldırının bu topraklarda, bu coğrafyada bir daha yaşanmaması gerekiyor. Bunun için gelecekteki çocuklarımıza olan sorumluluğumuzdan dolayı ve hayatını kaybeden evlatlarımıza karşı da bir borcumuz var. Bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. YENİ Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı olarak ilçe başkanlarımızla, avukat arkadaşlarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla bu davanın takipçisiyiz."