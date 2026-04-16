Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısına Tepki

Haber: Mehmet Duran Özkan Kameraman: Erdal Akbuğa

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeğenini kaybettiğini belirten Milli Yol Genel Başkanı Remzi Çayır, "Böyle bir vahşeti 13 yaşındaki bir çocuğun yapıyor olması hepimizi düşündürmelidir. Aileleri düşündürmelidir, yetkilileri düşündürmelidir. Ama bir de yönetenleri düşündürmelidir" diyerek, yetkililere sorumluluk çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından kente gelen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, saldırıda hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine katıldı. Çayır, ardından saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu dile getiren Remzi Çayır, "13 yaşındaki bir saldırganın, bir çocuğun kendi akranlarını öldürmesine, bu toprak, bu okul, burada yaşayan ve öğrenim gören çocuklar şahitlik ettiler. Biraz önce çocuklarımızı toprağa verdik. 13, 12, 11 yaşındaki çocukları toprağa vermenin acısı yüreklerimizde. İnşallah yüreğimizdeki bu acı beynimize sorular olarak, sorgulama olarak döner" diye konuştu.

Kahramanmaraş depreminin ardından da bölgede olduğunu, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Çayır, şöyle devam etti:

"Kimse ders almadı. Olup biteni yüce Allah'a havale ederek meselenin içerisinden çıktık. Soru şu, 13 yaşındaki bir çocuk bu kadar kolay, bu kadar 5 tane silaha, mermiye, şarjöre nasıl ulaşabilir? 13, 11 yaşındaki çocukların bu denli oyun içerisinde oyun oynamaları, sanal bir takım siteler vasıtasıyla, gerçeklerle sanalı iç içe yaşamalarının sorumlusu kim? Aileleri suçlayabiliriz. Yaşadığımız digital çağı suçlayabiliriz. Bilgisayarları suçlayabiliriz. Bu tür oyunları icat edenleri suçlayabiliriz. Ama aynayı kendimize ne zaman tutarsak ne zaman kendimizi sorgularsak ne zaman sistemi sorgulamaya başlarsak o gün çocuklarımız ölmez ve o gün yüreklerimiz kan ağlamaz."

"Çocuklarımız, insanlarımız için, 'Bir sorumluluk bendedir. İstifa ediyorum' diyen bir tane yönetici görmedim"

Kahramanmaraş'a gece yarısı geldiğini, hastanelerde yaralıları ziyaret ettiklerini aktaran Başkan Çayır, şunları söyledi:

"Gerçekten insanın içi parçalanıyor. Aileler, kıyamadığı çocuğunu, öpmeye doyamadığı çocuğunu bugün toprağa veriyor. Böyle bir vahşeti 13 yaşındaki bir çocuğun yapıyor olması hepimizi düşündürmelidir. Aileleri düşündürmelidir, yetkilileri düşündürmelidir. Ama bir de yönetenleri düşündürmelidir. Allah aşkına, Allah'a havale ederek elbette ki rahatlayabiliriz, elbette ki imanımız var, inancımız var, itikadımız var. Olup biten nihayetinde bir yazgı olabilir ama bir de insanın iradesi var, yöneticilerin iradesi var, sorumluluğu var."

Bu ülkede otelde insanlar ölür, sorumlu yok. Bayram öncesi, bayram sonrası yollarda bir çok insanı kaybederiz, sorumlu yok. Sel gelir, vurur bize sorumlu yok. Deprem gelir, vurur bize sorumlu yok. Bir günden bir güne, çocuklarımız için, insanlarımız için, 'Bir sorumluluk bendedir. İstifa ediyorum' diyen bir tane yönetici görmedim. Ne zaman ki gelişmiş toplumlarda olduğu gibi sorumluluk alan yöneticilerimiz olur ve sorumlu gibi davranırlar, biz o zaman acıyı az yaşarız ve o zaman çocuklarımızı, kendi evlatlarımızı toprağa verirken en azından 'Yapacağımızı yaptık. Olup bitenin hepsinin farkındayız. Bu da Allah'ın takdiri' diyebiliriz."

"Vefat edenlerin içerisinde bir tane yeğenim var, şu an yaralı bir yeğenim daha var başka hastanede"

Remzi Çayır, çocuklarını kaybeden ailelere sabır, çocuklara rahmet diledi. Yaralıların durumunu görmek için hastaneleri ziyaret edeceğini belirten Çayır, "Vefat edenlerin içerisinde bir tane yeğenim var, şu an yaralı bir yeğenim daha var başka bir hastanede. Yani bize de vurdu. Ne yazık ki bütün topluma vuruyor. Başkasının çocuğu bizim çocuğumuz, başkasının acısı bizim acımız. Kahramanmaraşlının; figanını, feryadını, hele köz düşmüş, ateş düşmüş insanların feryatlarını lütfen herkes duysun ve onların feryatlarını yargılamasın. Ben bir daha bu tür olayların yaşanmaması için inşallah ders alacağımız günlerin umuduyla sözümü sonlandırıyorum" dedi.