Kahramanmaraş\'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda yıldırım düşmesi nedeniyle iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Sulu Tarla mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci yangın noktası olan Karagöl mevkisine geçerek buradaki ekiplere destek verdi. Söndürme çalışmalarına helikopterin de destek verdiği yangın, yaklaşık 3,5 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,