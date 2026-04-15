Kahramanmaraş'taki Saldırı Üzerine TBMM'de Araştırma Komisyonu Kurulacak

15.04.2026 19:43
TBMM, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası güvenlik sorunlarını araştırmak için komite kuracak.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partileri, kanun görüşmelerine ara verilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, oturuma 10 dakika ara vererek grup başkanvekilleriyle toplantı yaptı. Verilen aranın ardından Genel Kurul çalışmalarına devam edilirken, olayın tüm boyutlarıyla ele alınması ve okullardaki güvenlik sorunlarının araştırılması amacıyla ortak bir çalışma yürütülmesi ve önümüzdeki hafta araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.


TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, 12 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine devam edilecek.

Görüşmeler öncesinde Genel Kurul'da söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Kahramanmaraş'taki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının ardından mevcut kanun teklifinin görüşmelerine ara verilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul'a 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından Genel Kurul çalışmaları yeniden başlarken, önümüzdeki hafta Salı günü okullarda yaşanan silahlı saldırıların önlenmesine yönelik tüm partilerin ortak kararıyla çalışma yürütüleceği ve bu kapsamda bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

"Bu mesele çok katmanlı ve çok yönlü"

Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis Başkanvekili ve partilerin grup başkanvekilleri arasında yapılan toplantının içeriğine dair şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz yavrularımıza ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii, Meclis'imizin böylesine yakıcı, böylesine ağır ve vahim bir acı üzerine bu konuyu hak ettiği ağırlıkta konuşmaması olmazdı. Sizin başkanlığınızda yaptığımız toplantıda, her bir parti temsilcisinin ortak önerisiyle önümüzdeki hafta ilk fırsatta, daha soğukkanlı bir ortamda, konunun bütün ayrıntılarının ortaya çıkarıldığı bir ortamda bu sorunu bir araştırma önergesiyle konuşmanın değerlendirmesini yaptık. Bu doğrultuda bir komisyon kurulması ve Meclis'imizin bu soruna en üst seviyeden el koyması kararı oluşturuldu. Bu, bizim açımızdan önemli bir durum. Bu mesele çok katmanlı ve çok yönlü. Adli tarafı var, kriminal tarafı var, psikolojiyle ilgili tarafı var, sosyal tarafları var, sosyal medya tarafı var, aile tarafı var, ekonomik tarafı var. Bunu her yönüyle araştırmak lazım. Bu yönüyle de baktığımızda Sayın İçişleri Bakanı'nın daha şimdiden, daha dumanlar tüterken, yeterli araştırma yapılamamışken bunu bireysel bir olay olarak tanımlamasını ve olayı geçiştirici bir tutum almasını da doğru bulmuyoruz. Bu konular daha ciddi, daha derinlikli ele alınmayı hak ediyor ve Meclis'imiz de umuyorum ki önümüzdeki hafta en doğru ve en derinlikli şekilde bu konuyu ele alacak. Tekrar milletimizin başı sağ olsun."


"Ortak noktaya vardık"
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise araştırma komisyonu kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığımız görüşmede ortak bir noktaya vardık. Önümüzdeki hafta 23 Nisan. 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi için çok önemli bir tarih. Çocuklarımızla özel oturum yapıyoruz. Bu sefer önümüzdeki hafta salı günü, biraz evvel konuştuğumuz tüm bu konuyu değerlendireceğimiz ve çerçevesini birlikte çizeceğimiz, adını birlikte koyacağımız yeni bir araştırma konusu kurmaya karar verdik. Aslında çok yeni çalışmasını bitiren bir komisyonumuz var. Süreçteki çocuklarla ilgili olarak bu komisyon tamamlanacak, daha farklı verilerle donatılacak. Nihayetinde de bu konuya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapsamlı bir çalışma yapacağı yeni bir komisyon kurulacak."
Kaynak: ANKA

