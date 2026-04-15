Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı İnceleniyor

15.04.2026 16:29
Bakan Göktaş, saldırının detayları inceleniyor, ailelere ve yaralılara destek sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırının tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini, sürecin ilgili bakanlıklarca yakından takip edildiğini belirterek, "Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili bakanlıklarımızca yakından takip edildiğini ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:27:35.
