Kahramanmaraş'taki Silahlı Saldırı İnceleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırının tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini, sürecin ilgili bakanlıklarca yakından takip edildiğini belirterek, "Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralanan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili bakanlıklarımızca yakından takip edildiğini ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."