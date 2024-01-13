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Kahramanmaraş Valiliği: Şehidimizin ailesi çadırda yaşamıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Valiliği: Şehidimizin ailesi çadırda yaşamıyor

Kahramanmaraş Valiliği, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, depremzede aileler için TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutları yapıldığını ve şehidin ailesine de kısa sürede Kalıcı Köy Konutu teslim edileceğini belirtti.

Kahramanmaraş Valiliği: Şehidimizin ailesi çadırda yaşamıyor
13.01.2024 - 16:21,
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Kahramanmaraş Valiliği, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesiyle ilgili "Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir" açıklamasını yaptı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesinin evinin 6 Şubat depremlerinde yıkıldığı ve yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları iddia edilmişti.

Kahramanmaraş Valiliği, şu açıklamayı yaptı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizden hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir.

Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının  hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir.

Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir. Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Valiliği: Şehidimizin ailesi çadırda yaşamıyor - Son Dakika


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