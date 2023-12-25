Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pençe-Kilit Harekatı\'nda yaralanan askeri ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Pençe-Kilit Harekatı Operasyonu'nda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak'ı, baba evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ünlüer'in Şırnak 41'inci Komando Tugay Komutanlığı personeliyken Pençe-Kilit Harekatı Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Gürbak'ı baba evinde ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ünlüer, Mehmetçiğin vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için ülkenin dört bir yanında mücadele ettiğini kaydetti.

Ünlüer, bu uğurda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar ve kederli ailelerine sabır dileklerinde bulundu.

Ziyarete, Vali Ünlüer'in eşi Doktor Selma Ünlüer, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Başsavcı Vekili Habibullah Keser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt katıldı.