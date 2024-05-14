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Kahramanmaraşlı çoban, 40 hayvanını dağ zirvesinde 6 ay otlatıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kendi hayvanlarının çobanlığını yapan yaşlı vatandaş muhteşem manzarası, doğal gölü ve temiz havasıyla keçilerini dağ zirvesinde otlatıyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Maksutlu Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Emir Akdağ, hayatını hayvancılık yaparak geçiriyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yola koyulup Ahır Dağı Karagöl mevkiine çıkan Akdağ, hayvanlarını bölgede otlatıyor.

Yaklaşık 40 civarında keçisi olduğunu söyleyen vatandaş yılın 6 ayını dağdaki yayla da geçirdiğini ve hayvanlarını otlattığını söyledi.

Akdağ, "Kurbanlığımız da var, damızlığımız da var bir geçim derdi ile yaşıyoruz. Burası kendimize göre yaylamız. Köyümüzün yaylasıdır. Buranın adı Karagöl. Bu memleket bizim yerimiz Atatürk bize teslim etmiş. Biz buralarda hayvanlarımızı gece gündüz yayarız. Keçi -oğlak 400 civarında hayvanım var. Bu yaylada 6 ay kalıp kış mevsimine doğru köyümüze dönüyoruz. Günde 20 kilometre geziyorum. Yanımda ekmek ve suyum da var" diye konuştu.