Kahta\'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ş.Y. yönetimindeki 02 AK 224 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Çobanlı Mahallesi yol ayrımı civarında M.Y. idaresindeki 34 CBK 821 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile bir kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.