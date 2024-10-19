Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.P. idaresindeki 02 KA 355 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
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