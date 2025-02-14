Kahta'da Spor Yetenek Taraması Başladı - Son Dakika
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Kahta'da Spor Yetenek Taraması Başladı

Kahta\'da Spor Yetenek Taraması Başladı

Kahta'da 2.200 öğrenciye spor yetenek taraması yapıldı, başarılı olanlar ikinci aşamaya geçecek.

14.02.2025 14:51
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" başladı.

Kahta Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 2 bin 200 öğrenciye test ve ölçüm yapıldı.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, öğrencilerin eğitim ve kabiliyetlerine göre spor branşlarına yönlendirilmesini ve yetiştirilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Daha önceki senelerde yapılan taramalarda çok başarılı yeteneklerin çıktığını belirten Çiçek, "İlk aşamayı başarıyla tamamlayan çocuklar, kendilerine en uygun spor branşını belirlemek üzere ikinci aşamaya geçecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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