Kahta'nın Bocce Takımları Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Kahta'nın Bocce Takımları Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Kahta\'nın Bocce Takımları Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti
05.06.2026 17:10
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Bursa'daki Bocce Türkiye Birinciliği'nde Kahta okulları, ikincilik ve üçüncülük kazandı.

Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda Adıyaman'ın Kahta ilçesini temsil eden okullar önemli başarılara imza attı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcu öğrencilerin katıldığı şampiyonada mücadele eden Bostanlı Köyü Ortaokulu Bocce Takımı, kendi kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Yapraklı Körgüden Köyü Ortaokulu'nun kız ve erkek bocce takımları ise kategorilerinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, dereceye giren öğrenciler ile öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahta'nın Bocce Takımları Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika

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