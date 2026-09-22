Kahveci, YÖK Başkanı Özvar'a üniversite hastanesi çalışanlarının taleplerini iletti - Son Dakika
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Kahveci, YÖK Başkanı Özvar'a üniversite hastanesi çalışanlarının taleplerini iletti

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Kahveci, YÖK Başkanı Özvar\'a üniversite hastanesi çalışanlarının taleplerini iletti
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Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, YÖK Başkanı Erol Özvar'a üniversite hastanesi çalışanlarının becayiş, ek ödeme ve kreş sorunlarını iletti. Özvar, mali yapıların güçlendirilmesi gerektiğini, kreş için üniversitelere yazı gönderildiğini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüşerek üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanların tayin, becayiş, ek ödeme, görevde yükselme, personel eksikliği ve kreş sorunlarına ilişkin taleplerini ilettiğini bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Kahveci, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ederek üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanlarının sorunları, talepleri ve çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeler hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde aşağıdaki başlıkları gündeme taşıyarak çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi Sayın Başkan'a ilettik. 2026 yılı yükseköğretim kurumları arası karşılıklı yer değişikliği (becayiş) sürecinde yaşanan sorunları ve personelin karşılaştığı mağduriyetleri gündeme getirdik. Tercih sürecinde kriterlerin değiştirilmesi gibi uygulamaların yol açtığı sorunların giderilmesini talep ettik. Bu kapsamda; Liste dışında kalan personele ek becayiş ve tercih imkanı tanınması, becayiş sürecinin belirli ve öngörülebilir bir takvime bağlanması, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması taleplerimizi ilettik.

Sayın YÖK Başkanı, konuyla ilgili YÖK Genel Sekreterliğinin çalışma yürüttüğünü, yaşanan sorunların karşılıklı iletişim ve iş birliği içerisinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Üniversitelerde görev yapan personelin tayin ve yer değişikliği süreçlerine ilişkin genel bir çözüm sağlanması amacıyla Üniversiteler İçin Atama ve Nakil Yönetmeliği hazırlanması yönündeki talebimizi yineledik. Üniversite hastanelerinde yaşanan ek ödeme düşüşlerinin giderilmesi, çalışanlar arasında adaletin sağlanması ve döner sermaye katsayılarının artırılması gerektiğini vurguladık. Ayrıca, 4/D statüsünde görev yapan işçilerin mali haklarının merkezi bütçeden karşılanması yönündeki talebimizi de Sayın Başkan'a ilettik. Görüşmemizde ayrıca; Üniversitelerde görevde yükselme sınavlarının iki yılda bir düzenli olarak yapılması, disiplin kurullarında sendika temsilcilerinin yer alması, üniversite hastanelerindeki personel eksikliğinin giderilmesi, üniversitelerde yaşanan kreş sorununa çözüm üretilmesi yönündeki taleplerimizi de gündeme getirdik.

Sayın YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite hastanelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda hep birlikte çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca görevde yükselme sınavları konusunda üniversitelerin uyarıldığını, kreşlerle ilgili olarak da üniversitelere yazı gönderildiğini ifade etti. Sayın Başkan'a, görüşmemizde gündeme getirdiğimiz konulara gösterdiği hassasiyet ve çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür ediyoruz. Üniversitelerde görev yapan çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, haklarının korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Önder KahveciSağlıkGüncelSon Dakika

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