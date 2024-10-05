Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı

Tirebolu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama yapıldı, fındık korunacak.

05.10.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele imha timi ilaçlama yaptı.

Tirebolu Ziraat Odasınca oluşturulan tim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Örenkaya köyündeki ev, ahır ve metruk binaları ilaçladı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, gazetecilere, kokarcalara karşı önemli bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Havanın soğumasıyla zararlının kışı geçireceği alanlara girmeye başladığını belirten Yaman, bu nedenle tim oluşturarak kahverengi kokarcalara karşı savaş ilan ettiklerini anlattı.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı da olan Yaman, kokarcaların kışı geçirmek için girmeye çalıştıkları alanlarda imha edileceğine dikkati çekerek, "İlacın 15 gün etki süresi var. Bakanlığımız tarafından ruhsat verilmiş bir ilaç. 15 gün boyunca evin dışına gelen ve ilaca temas eden kokarcaların öleceğinin garantisi verildi. Böylelikle içeriye girmeye çalışan kokarcalar imha edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yaman, maliyetin Oda bütçesinden karşılandığını, muhtarların talebi üzerine ilaçlama yaptıklarını söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu olarak ilçe ziraat odası başkanlarıyla görüşerek aynı uygulamayı yapmalarını isteyeceklerini dile getiren Yaman, çalışmaların genişlemesiyle zararlıyla mücadelede başarıya ulaşılabileceğini vurguladı.

Yaman, kokarcalara karşı başlattıkları mücadelenin örnek teşkil etmesini istediklerinin altını çizerek, "Savaşımız buradan tüm ülkeye inşallah yayılır ve bu zararlıya karşı başarılı oluruz diye tahmin ediyoruz çünkü bizim bölgede fındık olmazsa olmazımız, fındığımıza zarar verecek herhangi bir illetin de bertaraf edilmesi yolunda her türlü adımı atmaya kararlıyız." dedi.

İlaçlama yapılan Örenkaya köyünün muhtarı Ali Kara da kahverengi kokarcaların evlerin dış duvarlarında yoğunluk gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tirebolu, giresun, Güncel, Tarım, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:14:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kahverengi Kokarca ile Mücadele Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement