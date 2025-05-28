Kahverengi Kokarca Meyve Ağaçlarını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca Meyve Ağaçlarını Tehdit Ediyor

28.05.2025 23:19
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Karacabey'de kahverengi kokarca böcekleri meyve ağaçlarına zarar veriyor. Üreticiler acil yardım istiyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesi Bayramdere ve Kurşunlu mahallelerinde meyve ağaçlarını saran kahverengi kokarca böcekleri, özellikle kiraz, erik ve dut ağaçlarında zarara yol açarak ürünlerde kalite kaybına neden oldu.

Karacabey ilçesinin Boğazköy ve Bayramdere mahallelerinde havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kahverengi kokarca böcekleri, meyve ağaçlarını sararak üreticileri zor durumda bıraktı. Özellikle kiraz, erik ve dut ağaçlarında ciddi zarara yol açan böcekler nedeniyle ürün kalitesinin düştüğü bildirildi. Boğazköy Mahallesi Muhtarı Şenol Kuş, yetkililere defalarca başvurduklarını ancak somut bir önlem alınmadığını söyledi. Yaklaşık 4 ay önce kent konseyinde yapılan bir toplantıda, kokarca böceklerini toplamak için 'böcek hapisleri' kurulmasının gündeme geldiğini belirten Kuş, "Ancak bu proje hayata geçirilmedi. Yetkililer bizi bu sorunla baş başa bıraktı. Acil önlem bekliyoruz" dedi.

Meyve ağaçlarının suyunu emerek ürünleri kurutan böceklere karşı kimyasal mücadelenin de yetersiz kaldığını belirten çiftçiler ise ikametlere de ulaşan böcekler konusunda çaresiz kaldıklarını belirterek, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Haber: Yasin KESKİN Kamera: Karacabey (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karacabey, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Bursa, Son Dakika

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