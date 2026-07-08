Kahverengi Kokarcaya Karşı Samuray Arısı Salınımı - Son Dakika
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Kahverengi Kokarcaya Karşı Samuray Arısı Salınımı

Kahverengi Kokarcaya Karşı Samuray Arısı Salınımı
08.07.2026 16:54
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Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı 1000 samuray arısı doğaya salındı, mücadele devam ediyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla doğaya 1000 samuray arısı salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, ilçenin Karademir köyünde düzenlenen programda, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadeleyi vatandaşlarla işbirliği içinde sürdürdüklerini söyledi.

Dilber, kahverengi kokarcanın ülkede 2017'de görüldüğünü belirterek, "Bakanlığımızın hazırladığı eylem planı kapsamında, kışlak alanlarda mücadeleyi önceleyen bir çalışma başlattık. 2023 yılında Türkiye'de ilk defa kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan samuray arısı üretmeye başladık. O yıl için 240 bin civarında doğal düşmanları doğaya saldık." dedi.

Her yıl samuray arısı üretiminin arttığına işaret eden Dilber, yıllık üretimin yaklaşık 1,6 milyona ulaştığını vurguladı.

Kahverengi kokarcayla mücadelede sadece samuray arısı ya da kışlak ilaçlanmanın yeterli olmayacağının altını çizen Dilber, "Bakanlığımız imkanlarıyla doğada sülün ve keklik gibi doğal böcek yiyici türlerin popülasyonunu destekleyici çalışma takvimi yürüttük." diye konuştu.

Dilber ve beraberindekiler, konuşmaların ardından cam tüplerin içindeki 1000 samuray arısını doğaya saldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Giresun, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi Kokarcaya Karşı Samuray Arısı Salınımı - Son Dakika

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