Kaja Kallas, AB Güvenliğini Önceliklendirdi - Son Dakika
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Kaja Kallas, AB Güvenliğini Önceliklendirdi

Estonya'nın Başbakanı Kaja Kallas, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi olarak güvenliği artıracak.

23.10.2024 14:47
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Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak önerilen Estonya'nın ilk kadın Başbakanı Kaja Kallas, görevi süresince Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmenin önceliği olacağını ifade ederek, Rusya ve Çin'e karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerine verdiği yazılı yanıtta, yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak belirlediği öncelikleri ve vizyonunu anlattı.

Kısa vadeli önceliğinin aciliyet teşkil eden küresel sorunları ele almak olduğunu aktaran Kallas, bunların süregelen Rusya- Ukrayna savaşı ve AB'nin güvenlik ve savunmasının güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Kallas, "Rusya'nın emperyalist rüyasının asla ölmediğini uzun zamandır başkalarına söyleyen bir ülkenin vatandaşı olarak Avrupa'nın güvenliği benim için son derece kişiseldir." ifadesini kullandı.

Çin, Kuzey Kore ve İran'ın savaşta Rusya'ya destek verdiğine işaret eden Kallas, "Rusya, İran, Kuzey Kore ve kısmen Çin gibi aktörler, karşılıklı bağımlılıkları silah olarak kullanmayı ve toplumlarımızın açıklığını bize karşı kullanmayı amaçlamaktadır. Bunun için hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Orta Doğu'da "insani çabaların ön saflarında" yer almayı ve "adil ve kapsamlı bir barış arayışını desteklemek için tüm aktörlerle birlikte" çalışmayı sürdüreceğini ifade eden Kallas, Filistin ve İsrail meselesinde "iki devletli çözümün" teşvik edilmesi gerektiğini aktardı.

Kallas'ın görevine başlaması için 4-12 Kasım tarihlerinde AP'nin ilgili komitelerinde düzenlenecek oturumlara katılarak programını anlatması, ardından yeni AB Komisyonunun tümüyle AP Genel Kurulu'nda güvenoyu alması gerekiyor. Bu sürecin yıl sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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