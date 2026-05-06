Kaja Kallas: NATO Avrupa Savunmasının Temel Taşı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, NATO'nun Avrupa savunmasının "temel taşı" olduğunu belirterek, Avrupa'nın daha fazla sorumluluk aldığı bir NATO'nun "vaktinin çoktan geldiğini" kaydetti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya verilen destek, İran'ın "sebepsiz son saldırıları" ve Avrupa'nın savunma hazırlığını görüşmek üzere NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğini duyurdu.

NATO'nun, Avrupa savunmasının "temel taşı" olduğunu dile getiren Kallas, Avrupa'nın NATO'ya katkısını güçlendirmek için Rutte ile birlikte çalışmaları gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Kaja Kallas, Avrupa'nın daha fazla sorumluluk aldığı bir NATO'nun "vaktinin çoktan geldiğini" vurgulayarak, 12 Mayıs'ta yapılacak AB Savunma Bakanları Toplantısı'nda bu konuyu ele alacaklarını ifade etti.