Kaldırımda Yaralanan Esnaf Sürücüyü Şikayet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaldırımda Yaralanan Esnaf Sürücüyü Şikayet Etti

08.06.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf, sürücünün ilgisizliğinden şikayetçi.

Küçükçekmece'de kaldırımda otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf, sürücünün kendisiyle değil de araçla ilgilendiğini belirterek şikayetçi oldu.

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde dün kiralık 34 NDL 287 plakalı otomobille ilerleyen Z.A. aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, beton ve demir dubaları kırıp kaldırıma çıkarak, iş yerinin önünde bekleyen esnaf İhsan Yeniad'a çarptı.

Yaralanan Yeniad, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yeniad, sürücüden şikayetçi oldu.

Sürücü Z.A. ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kazada yaralanan İhsan Yeniad, AA muhabirine, sabah 08.30 sıralarında sırtı yola dönükken kendisine aracın çarptığını anlattı.

Kazanın şiddetiyle 1-2 metre havalandığını söyleyen Yeniad, "Arabanın sahibi bana herhangi bir müdahalede bulunmadı. Arabasına baktı, arabasının etrafında gezdi. Hiç yardımcı olmadı, yanımda durmadı. Ne burada ne hastanede hiç benimle ilgilenmedi. Onun için davacıyım. Arayıp sorsaydı şikayetçi olmayacaktım." dedi.

Yeniad, kazanın gerçekleştiği yerin Bağlar otobüs durağı olduğunu belirterek, durağın yoğun olduğu zamanda kazanın gerçekleşmesi durumunda sonucun daha ağır olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldırımda Yaralanan Esnaf Sürücüyü Şikayet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:20
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
16:04
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 17:54:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kaldırımda Yaralanan Esnaf Sürücüyü Şikayet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.